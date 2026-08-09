FOTO | Cornetto, Solero, Cucciolone: arrivano le magliette vintage con i gelati icone degli anni ’90

ROMA – Algida, parte di The Magnum Ice Cream Company (Tmicc), annuncia una nuova collaborazione con il retailer di abbigliamento Uniqlo. Insieme, i due iconici brand presentano una collezione di T-shirt UTme! in edizione limitata ispirata alla gioia dell’estate e ad alcuni dei gelati più amati d’Europa. Attingendo a decenni di ricordi condivisi, la collezione trasforma le iconiche grafiche Algida in capi da indossare, portando un tocco di nostalgia nello stile di tutti i giorni.

UTme! è una piattaforma dedicata all’espressione di sé che permette ai clienti di scoprire e indossare design ispirati alle comunità, alle culture e alle storie che li circondano. Questa collaborazione dimostra come UTme!- si legge in una nota- dia vita alla creatività trasformando alcuni dei marchi di gelato più iconici in design personali e ricchi di significato.

“Le migliori partnership danno vita a qualcosa che nessuno dei due brand potrebbe realizzare da solo- afferma Leyal Eskin Yilmaz, Cmo di The Magnum Ice Cream Company Europe & ANZ e Head of Global Brands Algida & Cornetto- Marchi come Solero, Calippo e Cornetto fanno profondamente parte della vita e dei ricordi delle persone, mentre Uniqlo è rinomata per valorizzare i capi essenziali di tutti i giorni attraverso un design attento e ricercato. Unendo questi due mondi, abbiamo creato una collezione che trasforma alcuni dei nostri marchi di gelato più iconici in espressioni indossabili di gioia, nostalgia e individualità, in un modo autentico per entrambi i brand”.

Un assaggio di nostalgia ispirata al crescente ritorno dell’estetica degli anni Novanta e dei primi Duemila, la collezione reinterpreta alcuni dei gelati più iconici di Algida attraverso un linguaggio grafico contemporaneo. Per il mercato italiano i protagonisti sono Cornetto, Solero e Cucciolone, trasformati in grafiche esclusive che celebrano ricordi, emozioni e momenti dell’estate condivisi da intere generazioni.

La collezione presenta le illustrazioni dell’artista britannica Amelia Buchanan, che ha esplorato gli archivi Algida per creare una serie di collage capaci di fondere elementi vintage e contemporanei. Il risultato è una collezione che rende omaggio ai gelati che hanno accompagnato le estati di milioni di persone.

A partire dal 6 agosto fino a fine mese, lo store Uniqlo di Via del Corso a Roma ospiterà un corner interamente dedicato ad Algida, dove sarà possibile acquistare le T-shirt della collezione già personalizzate con le grafiche di Cornetto, Solero e Cucciolone oppure creare il proprio capo scegliendo una T-shirt basic Uniqlo da personalizzare con le grafiche ispirate agli altri gelati iconici del brand, tra cui anche l’iconico Calippo, grazie al servizio UTme!. La collezione sarà disponibile per un periodo limitato.