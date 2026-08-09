domenica 9 Agosto 2026

VIDEO | Lo strano tornado di Foggia: ecco cosa è il ‘diavolo di sabbia’

A Foggia un cittadino ha ripreso uno strano fenomeno atmosferico: si tratterebbe di un 'Dust devil', che avviene in assenza di maltempo

di Marcella PirettiData pubblicazione: 9-8-2026 ore 9:19Ultimo aggiornamento: 9-8-2026 ore 9:19

ROMA – Una strana tempesta di sabbia, che all’apparenza sembra un tornado, si è verificata ieri nella zona di Foggia, dove è stata notata da diversi cittadini piuttosto stupiti. Uno di loro ha filmato il fenomeno e ha messo il video su Facebook chiedendo aiuto per capire di cosa si trattasse. Ed è proprio sui social che altri utenti gli hanno risposto spiegando che quella ‘cosa’, secondo loro, era un “Diavolo di sabbia”, traduzione italiana di Dust devil.

La tempesta di sabbia è stata vista dalla strada provinciale 76 che collega il centro commerciale GranApulia a Zapponeta. “Ma cos’è esattamente questo vortice? Sembra un tornado”, si chiedeva Angelo Cicorelli, il cittadino che ha ripreso lo strano fenomeno e lo ha postato sulla sua pagina Facebook. Un utente gli risponde: “È un Dust Devil o diavolo di polvere. Si sviluppa dal basso verso l’alto a causa del forte riscaldamento del terreno da parte del sole, che fa salire rapidamente l’aria calda creando una colonna in rotazione. ​Si forma con il cielo sereno e in assenza di temporali, a differenza dei tornado che nascono dalla base di nubi temporalesche”.

La strana tempesta di sabbia avvistata a Foggia (video Angelo Cicorelli su Fb)

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