L’oroscopo di domenica 9 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
E’ normale sentirsi un po’ sbandati, i cambiamenti sono troppi da affrontare tutti assieme. Facile sentirsi stanchi, la distrazione è da evitare…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Meglio mettere a posto alcune questioni finanziarie. Stasera evita gli scontri con persone vicine. Se possibile cerca di stare un po’ da solo, perché prima di parlare è bene riflettere, puoi rovinare rapporti utili.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Questa giornata è valida, questo significa che con le tue idee puoi ottenere molto. Rinasce un sentimento importante. E’ tempo di cambiamenti!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Grande fortuna per tutti quelli che hanno uno spirito libero, quindi bando alla malinconia. Buone possibilità per chi ne ha bisogno, l’amore può tornare!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Un’amicizia può diventare entro poche settimane qualcosa di più. Aumenta la tua socievolezza e la tua carica di positività. Ecco giorni che regalano l’opportunità di trovare una giusta soluzione per tutto!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata dalla tua parte. Questo giorno porta consiglio.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se devi discutere qualcosa in amore, non rimandare nulla a domani! Ci sono novità in merito all’amore, o comunque nei rapporti interpersonali ci vuole un pizzico di ottimismo in più..
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Ecco arrivato il momento di decidere sull’esito di una situazione affettiva che già nel passato ha creato dei problemi, forse di scelta. Qualcuno nel passato ha sbagliato certi conti, ora sei costretto a riparare in prima persona. Consulti con esperti per rivalerti di un torto.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Sei nervoso, preso da tante cose diverse, da una situazione di disagio che riguarda anche il fisico, si recupera in fretta ma cura l’alimentazione.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
La giornata è faticosa, ma questo non significa che le cose vanno male. In amore c’è possibilità di rivalutare una storia. Una persona Cancro o Scorpione potrebbe intrigarti. Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Smussa con garbo e delicatezza una situazione di attrito creatasi tra alcuni componenti dell’habitat familiare. Amore irritabile perché non sopporti gelosie o morbosità.