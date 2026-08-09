L’oroscopo di domenica 9 agosto 2026

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ecco arrivato il momento di decidere sull’esito di una situazione affettiva che già nel passato ha creato dei problemi, forse di scelta. Qualcuno nel passato ha sbagliato certi conti, ora sei costretto a riparare in prima persona. Consulti con esperti per rivalerti di un torto.