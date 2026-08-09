Il figlio di Joe Biden rivela: “Il cancro si è esteso e ci sono metastasi nelle ossa. È molto debilitante”

ROMA – “Il cancro si è diffuso, ci sono delle metastasi alle ossa e oltre, è davvero triste da vedere e molto doloroso”. È il drammatico racconto fatto dal figlio di Joe Biden, ex presidente degli Stati Uniti, in una lunga intervista alla Bbc trasmessa ieri in tarda serata, in cui ha raccontato il peggioramento delle condizioni di salute del padre. Hunter Biden, ricordando che la diagnosi di cancro è arrivata nel maggio del 2025 (meno di quattro mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca), ha spiegato: “È molto doloroso e molto debilitante sotto molti aspetti. L’unica cosa che direi su mio padre, riguardo alla sua salute in questo momento, è che vorrei che si lamentasse di più, perché non sta bene”.

“Continua a fare il suo lavoro, crede così tanto in questo Paese”, ha detto Hunter Biden, spiegando che il padre nonostante le condizioni di salute continua a intervenire sugli argomenti che ritiene importanti e continua a essere “in prima linea”.

Il figlio di Biden è tornato a parlare anche della drammatica sfida pubblica in televisione tra suo padre e Donald Trump del giugno 2024, dove fu evidente a tutti che l’ex presidente era in una situazione psicofisica non ottimale. Tant’è che dopo quel dibattito, Biden decise di rinunciare alla corsa per la rielezione e venne sostituito da Kamala Harris. Dice oggi il figlio: “Mi sono accorto subito che qualcosa non andava”, spiegando di essere rimasto “scioccato” per le condizioni del padre. Alla luce della successiva diagnosi di cancro, secondo Hunter Biden è possibile che si trattasse già di un effetto della malattia.