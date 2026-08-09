Meteo, le previsioni di domenica 9 agosto 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

L’alta pressione africana continua a insistere su tutto il Paese, garantendo così una giornata che risulterà in prevalenza stabile e soleggiata su tutto il Paese. Al mattino, tutto sole e clima già caldo; nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore sull’arco alpino, poi anche qualche isolato piovasco bagnerà i rilievi meridionali. Serata più stabile ovunque.

NORD

Anticiclone sempre ben presente su gran parte delle regioni. Tutto sole e clima stabile al mattino, poi nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei temporali a macchia di leopardo sui settori alpini centro-occidentali. Attesi fenomeni localmente intensi; entro le ore serali il tempo migliora ovunque. Sul resto delle regioni non sono attese precipitazioni degne di nota. Punte massime fino a 35 gradi a Milano, 34 a Torino, 37 a Bologna.

CENTRO E SARDEGNA

Anticiclone africano ben saldo su tutte le regioni. Al mattino, bel tempo prevalente su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso delle ore pomeridiane aumenterà la nuvolosità a carico dei settori montuosi e zone interne, con possibili rovesci sparsi. Altrove avremo sempre un maggiore e più ampio soleggiamento. Venti settentrionali, mari calmi. Clima afoso. Punte massime fino a 38 gradi a Roma, 39 a Firenze.

SUD E SICILIA

Un campo di alta pressione continua a dominare la scena, ennesima giornata stabile. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e sulla Sicilia; venti settentrionali. Nel corso delle ore pomeridiane, poche novità: cieli sereni sulla costa, più coperti nell’interno, anche con qualche isolato debole piovasco sulle vette appenniniche. Punte massime fino a 36 gradi a Napoli, 32 a Palermo.