Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Impazza il gossip

ROMA – Francesco Totti, fresco di separazione da Ilary Blasi, potrebbe presto diventare nuovamente papà. La nuova compagna del Pupone, Noemi Bocchi, infatti, sarebbe incinta. A lanciare il “gossip sottotraccia” è il ‘Corriere della Sera’, che riporta una voce che corre per Roma da giorni ma che non ha ancora trovato conferme o appigli alla realtà.

La coppia, d’altronde, sta cercando di mantenere un profilo basso. Lui si gode i tre figli a Sabaudia, lei fa lo stesso in una casa al Circeo affittata per essere vicina a quella del compagno. Profilo Instagram privato e uscite dimezzate, Noemi – mamma di due bambini, 10 e 8 anni- sta scansando i paparazzi in ogni modo. Lei che, ogni estate, cercava relax in Costa Smeralda.

Quanto durerà questo periodo “off camera”? Probabilmente fino alla definizione di tutte le carte della separazione da Ilary, con divisione di beni e immobili annessa.

VACANZE DA SINGLE PER ILARY

Ilary, dopo essere stata con i figli a Sabaudia, si gode un periodo con se stessa documentando i suoi giri. È stata sul lago di Braies, in provincia di Bolzano, e ora a Cortina.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it