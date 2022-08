Uscire dai gruppi di WhatsApp senza che gli altri lo sappiano? Ora è possibile

ROMA – Aggiornamento estivo per WhatsAapp. Ad annunciare le nuove funzionalità dell’app di messaggistica, è stato Mark Zuckerberg in persona sui suoi profili social. A ‘spiccare’, tra le novità, c’è sicuramente quella che permette agli utenti di abbandonare un gruppo ‘di nascosto’, ossia senza che gli altri lo vengano a sapere da una notifica. L’unica persona che verrà informata sarà l’amministratore del gruppo. Cosa non di poco conto per molti, che potranno abbandonare le chat senza scatenare polemiche e commenti. Allungati anche i tempi di cancellazione dei messaggi, che potranno essere eliminati fino a 2 giorni e 12 ore dopo la loro pubblicazione.

Tra le new entry di WhatsApp annunciate poi, anche la possibilità di scegliere tra i nostri contatti chi potrà vederci online. In questo modo potremo evitare che alcune persone capiscano che li stiamo ignorando pur essendo online. Saremo noi dunque, a scegliere per quali persone ‘essere disponibili’.

A queste due novità se ne aggiunge una terza presto disponibile. Quest’ultima eviterà che vengano fatti degli screenshot ai messaggi visualizzabili una sola volta. La funzione, servirà a garantire una maggiore privacy agli utenti che già ritengono quei contenuti particolarmente ‘sensibili’.

