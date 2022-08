Sala boccia la flat tax: “Non credete alle balle”

MILANO- “Economicamente insostenibile per un Paese già enormemente indebitato”. Così Beppe Sala, sindaco di Milano, boccia la flat tax proposta dal centrodestra.

“TASSE PROGRESSIVE CONQUISTA SOCIALE”

“La progressività delle tasse è stata una conquista politica e sociale per una maggiore equità, che va difesa”, aggiunge il sindaco su Facebook, precisando che “la flat tax sarebbe un errore clamoroso“.

LEGGI ANCHE: Berlusconi rilancia la flat tax, Paglia (Si): “Vorrebbe pagare quanto un metalmeccanico?

“BALLE PORTATE AVANTI DA POLITICI SUPERFICIALI”

“Non credete a queste ‘balle’ portate avanti da politici superficiali“, continua Sala che sottolinea come “in questa triste campagna elettorale c’è una vittima sacrificale: la verità. Chi non ha il coraggio di dire la verità alle italiane e agli italiani non può nemmeno avere un’idea di futuro. E figuriamoci se può avere credibilità e concretezza”.

