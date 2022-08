C’è il patrocinio del governo per ‘grand finale’ Ocean Race 2023 a Genova

GENOVA – Per il “Grand Finale” della Ocean Race, il giro del mondo a vela, che arriverà a Genova e per la prima volta in Italia a fine giugno 2023, dopo sei mesi e 32.000 miglia di navigazione, c’è anche il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri. Mancano cinque mesi al via della gara, che porta con sé anche un progetto di sostenibilità e rappresenta un’occasione di promozione del capoluogo ligure nel mondo. “Le sfide sono l’anima dello sport e quando sono dure ed estreme rendono l’impresa più avvincente- commenta il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali– questa maratona, che porterà gli equipaggi a percorrere oltre 32.000 miglia e ad affrontare infinite difficoltà, è un appuntamento che ha 50 anni di vita e ogni volta si rinnova. The Ocean Race, che fa tappa per la prima volta in Italia e conclude l’edizione 2023 a Genova, rende merito alla storia di questa città, che sarà anche capitale europea dello sport nel 2024″.

GENOVA LUOGO IDEALE PER CONIUGARE TRADIZIONE MARINARESCA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Per l’ex campionessa di fioretto, “Genova rappresenta il luogo ideale per coniugare una tradizione marinaresca con l’innovazione e la sostenibilità che sono, insieme all’offerta turistica, i punti di forza di questa realtà. The Ocean Race non è solo una scommessa sportiva di grande prestigio, ma anche una opportunità per l’Italia. È la conferma che lo sport non richiede solo coraggio, determinazione, preparazione ed esperienza, ma è anche un momento di festa e condivisione che coinvolge appassionati e chiede alle istituzioni di fare squadra. Aspettando il mese di giugno 2023, auguro buon vento a tutti”.

La cittadella della Ocean Race troverà sede nel nuovo waterfront di Levante, che sarà il cuore del finale della manifestazione dal 24 giugno al 2 luglio 2023. Genova, inoltre, avrà occasione di promuoversi in ogni tappa della regata.

“CITTÀ MISURERÀ AMBIZIONE DI ATTRARRE E OSPITARE EVENTI INTERNAZIONALI“

“The Ocean Race è un appuntamento storico per la città di Genova e un evento di rilievo per il panorama nazionale nel 2023- afferma il sindaco Marco Bucci, esperto velista– stiamo parlando di una manifestazione sportiva di grande valore, seguita con estremo interesse a livello mondiale. Ci onora il fatto che il governo abbia riconosciuto l’importanza di quanto stiamo organizzando e che vedrà idealmente Genova capitale mondiale della vela. Saranno giorni di grande fermento per la nostra città che avrà puntati su di sé gli occhi del mondo velico e pronta a ospitare decine di migliaia di appassionati, sportivi e curiosi: un’occasione da non mancare, sulla quale Genova misurerà la propria ambizione di città capace di attrarre e ospitare eventi di carattere internazionale“. Intanto, al Porto antico, vicino all’ufficio di informazioni turistiche del Comune, è stato intanto inaugurato il nuovo schermo 3D che proietta visitatori e passanti nell’atmosfera adrenalinica della regata: lo schermo è acceso dalle 10 alla mezzanotte, tutti i giorni, e trasmetterà partenze e arrivi della regata nelle altre tappe, dal 15 gennaio fino all’arrivo a Genova.

