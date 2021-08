Covid, 4.200 nuovi casi e 22 decessi. Tasso di positività al 4%

ROMA – Sono 4200 i nuovi casi testati di Covid-19 a fronte di 102.864 tamponi effettuati, la metà circa di quanti fatti ieri, con un tasso di positività che si attesta quindi al 4% circa, secondo i dati odierni forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 22, mentre tra guariti e persone dimesse si registrano 1589 persone. I ricoveri nei reparti ordinari sono aumentati di 155 unità, per un totale di 2.786 ricoverati, mentre in terapia intensiva si registra un +24, per un totale di 323 ricoveri.

