Figliuolo: “Dal 16 agosto altre 10 milioni di dosi, faremo azione mirata sui giovani”

ROMA – “Dal 16 agosto avremo tre milioni di dosi vaccino in più rispetto a quanto pensavamo, grazie all’azione del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, con la Commissione europea. Quindi dal 16 agosto fino a fine mese, avremo circa 10 milioni di dosi a livello nazionale che ci permetteranno di continuare con un ottimo passo”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, visitando l’hub vaccinale di Senise (Potenza).

L’obiettivo principale delle prossime settimane, spiega il generale, sono i ragazzi: “Da dopo Ferragosto inizieremo con un’attività mirata per i più giovani, senza dimenticare gli over 50. Il pensiero è quello di fare un piano che possa, a partire da dopo Ferragosto, permettere a questi giovani di arrivare presso gli hub con corsie preferenziali praticamente senza prenotazioni, e questo lo faremo in tutta Italia”.

D’altra parte, il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. “Dobbiamo pensare alla riapertura delle scuole in sicurezza – aggiunge Figliuolo – e il Comitato tecnico scientifico ha posto come obiettivo sufficiente quello di raggiungere il 60% degli studenti vaccinati prima dell’inizio delle scuole. Fauci ha detto che se vogliamo bloccare la variante Delta è importante aumentare il tasso di vaccinazione a livello globale. In Italia il 69% della popolazione vaccinabile ha già ricevuto la prima dose e circa il 64% di persone ha completato il ciclo. Dobbiamo continuare a correre”.

Sono 71.876.858 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, il 96.4% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 74.523.937 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:06 di oggi. A livello regionale, la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare il 99,9% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono le Marche (98,4%) e la Puglia (97,7%). In coda alla ‘classifica’ troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano (88,5%), la Calabria (90,8%) e la Provincia Autonoma di Trento (93,7%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.803 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 34.560.348, il 63,99% della popolazione over 12.