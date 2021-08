Sequestrata a Milano una busta con tre cartucce indirizzata al Papa

Di Nicolò Rubeis

MILANO – Una busta con affrancatura francese contenente tre cartucce, presumibilmente di pistola, e indirizzata a “Il Papa- Città del Vaticano, P.zza S. Pietro in Roma”, è stata sequestrata nella notte a Peschiera Borromeo dai carabinieri di Paullo, nel milanese.

I militari sono intervenuti subito dopo la segnalazione del responsabile del centro postale di smistamento di via Archimede.La missiva, scritta a penna in una calligrafia poco leggibile, proviene dalla Francia, ed è stata ora posta sotto sequestro per i successivi rilievi tecnici.