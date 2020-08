Bollettino Coronavirus, da ieri +463 casi

ROMA – Sono 45 le persone colpite da coronavirus in terapia intensiva in Italia. Due più di ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal ministero della Salute.

Sono 463 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

Due i decessi per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. In calo rispetto a ieri (13).