L’appello social di Stefano Accorsi: “Mettiamoci la mascherina”

ROMA – “‘Libertà è non far ammalare gli altri’. Questa frase del nostro presidente Sergio Mattarella mi sembra la sintesi più esatta che si potesse fare”. Lo scrive su Instagram l’attore Stefano Accorsi, pubblicando un selfie che lo ritrae di fronte al Duomo di Milano con indosso la mascherina. Accorsi, con una didascalia in calce alla foto, lancia quindi un appello ai suoi follower: “Mettiamocela la mascherina che è meglio”.

Migliaia di persone hanno apprezzato la sortita su Instagram dell’amatissimo attore, ma, tra i commenti, se ne contano decine che danno ad Accorsi del “servo del regime”, colpevole di rispettare le norme sanitarie di base per prevenire una nuova epidemia di Covid19. L’attore risponde con fermezza punto su punto, fino a replicare alle accuse più surreali con : “Terrapiattista!”, alludendo al movimento di opinione che sostiene che la Terra sia piatta e tra le cui file trovano posto anche complottisti e negazionisti del Coronavirus.

PLAUSO DI ZINGARETTI

“Bene Stefano Accorsi. Ricordate: continuiamo a rispettare le regole: 1) mascherina; 2) distanza fisica di sicurezza; 3) igiene delle mani e degli ambienti”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando l’appello a indossare la mascherina lanciato via social dall’attore Stefano Accorsi.