M5s: “Salvini fuori giri, inventa supercazzole e vaneggia di inciuci con il Pd”

ROMA – “Salvini sta andando fuori giri: prima fa cadere il governo inventando supercazzole, poi vaneggia di un inciucio tra il MoVimento 5 Stelle e il Pd. Parliamoci chiaro: qui chi è andato a braccetto con Renzi, Zingaretti, Gentiloni e compagnia cantando è proprio la Lega!”. Cosi’ il Movimento Cinque stelle in un post del partito. “Lega e Pd hanno votato insieme per regalare a Radio Radicale, la Radio finanziata da Soros, qualcosa come 3 milioni di euro – aggiunge M5s- mentre d’amore e d’accordo bloccavano la proposta di garantire minimo 9 euro l’ora a tutti i lavoratori italiani. Hanno formato uno squadrone, un ‘patto di cemento’ per difendere il Tav a suon di voltafaccia: una speculazione che devasta le nostre valli, un’opera inutile che nasce già vecchia – invece di investire nelle zone del Paese dove per muoversi si affrontano solo viaggi della speranza. Per non parlare dei provvedimenti sul conflitto d’interessi: a tutti e due è venuta l’orticaria al solo pensiero, si sono sentiti male e in trappola, quasi circondati”. “Insomma, alla prova dei fatti la Lega assomiglia sempre più al Pd: interessi e privilegi da Prima Repubblica, zero attenzione ai problemi del Paese, zero coraggio contro i poteri forti e massimo impegno per amici degli amici”.