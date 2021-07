Tg Lazio, edizione del 9 luglio 2021

ROMA, MIGLIAIA DI PERSONE PER ULTIMO SALUTO A RAFFAELLA CARRÀ

Migliaia di persone sulla piazza del Campidoglio hanno dato l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, la celebre cantante, ballerina e presentatrice scomparsa lunedì all’età di 78 anni. Tanti fiori gialli, i suoi preferiti, hanno riempito la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli dove si sono svolti i funerali. Applausi scroscianti all’entrata e all’uscita del feretro. “Quello di oggi è un addio che pesa”, ha detto Simone Castaldi, il giovane frate che ha officiato la funzione. “Grazie per quello che hai fatto e che ci hai lasciato. Non ti dimenticheremo mai”, ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La salma di Raffaella Carrà sarà cremata e le ceneri riposeranno a San Giovanni Rotondo, dove c’è il santuario di Padre Pio al quale la Carrà era devota.

VACCINO, NEL LAZIO SUPERATE LE 5,7 MLN DOSI SOMMINISTRATE

Il Lazio vede l’obiettivo dei 6 milioni di dosi di vaccino somministrate ai suoi cittadini. Ad oggi, ha fatto sapere l’unità di crisi regionale, è stata superata quota 5,7 milioni. In particolare, nell’ultima settimana sono state somministrate 398.370 dosi, registrando un +15% rispetto al target atteso di 348mila. Intanto, l’Istituto superiore di Sanità ha comunicato che il valore medio del tasso di replicazione del virus è risalito, attestandosi sul valore di 0,66, nelle ultime due settimane di giugno e che la circolazione della variante Delta è in aumento.

LATINA, 3 ARRESTI CLAN CIARELLI-DI SILVIO PER OMICIDIO MORO

Tre noti esponenti del clan criminale Ciarelli-Di Silvio sono stati arrestati questa mattina per la morte nel gennaio 2010 di Massimiliano Moro, ucciso a Latina con due colpi di pistola alla testa nell’ambito della cosiddetta “Guerra criminale” per il controllo del territorio pontino ai danni dei gruppi non di etnia rom. Gli arresti, che si sommano ad altri 4 compiuti lo scorso mese di febbraio, scaturiscono da ulteriori approfondimenti condotti dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e agevolati dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

DANZA, DAL 13 LUGLIO ROBERTO BOLLE AND FRIENDS AL CIRCO MASSIMO

Martedì 13 luglio alle 21 parte dal Circo Massimo di Roma il tour di Roberto Bolle and Friends, il Gala che ogni anno riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico mondiale. L’Étoile internazionale e gli altri ballerini coinvolti replicheranno mercoledì 14 e giovedì 15. “Tornare a ballare dal vivo esibendomi per la prima volta al Circo Massimo è un grande regalo, anche se a regimi di capienza ridotti”, ha detto Bolle. Per il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes “finalmente quest’estate si rinnova la magia di un evento unico con un’icona della danza mondiale”.