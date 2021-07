Contagi in aumento in Campania, l’allarme di De Luca: “È un dato preoccupante”

NAPOLI – “Oggi su 7600 tamponi abbiamo 226 positivi. È un dato preoccupante”. Lo dice, in una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “A luglio dello scorso anno – sottolinea – non avevamo praticamente nessun positivo. Allora, rendiamoci conto del pericolo che stiamo correndo”.



“Se il trend è questo – avverte il governatore – noi non arriveremo a ottobre, dovremo fare nuove chiusure già a fine agosto”.

“L’ORDINANZA È UN OBBLIGO DI LEGGE, MASCHERINA OPPURE SANZIONI”

“È necessario indossare la mascherina all’aperto, invito le forze dell’ordine e le polizie municipali a essere meno rilassate. Non stiamo scherzando, l’ordinanza non è una carta firmata da me, ma un obbligo di legge”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta trasmessa sulla sua pagina Facebook. “Li invito procedere con le sanzioni per chi non la indossa e per chi la tiene sul collo, cioè gli imbecilli doppi che si prendono il fastidio di portare la mascherina senza il beneficio della protezione. La mascherina – aggiunge – va tenuta sulla bocca e sul naso. Non è un grande sacrificio”.