Lino Banfi compie 85 anni, tanti auguri a “nonno Libero”

NAPOLI – “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”. Una formula diventata iconica che per un vero uomo del sud come lui di certo lo avrà accompagnato fino a spegnere, oggi, 85 candeline. Lino Banfi, classe 1936, nella sua lunga carriera, cominciata con l’avanspettacolo, ha conquistato tutti con la sua simpatia, ma ha saputo anche emozionare cimentandosi in ruoli impegnati. A partire dalle commedie sexy all’italiana, che lo ha visto protagonista accanto a donne bellissime del calibro di Edwige Fenech e Nadia Cassini, fino ad arrivare al ruolo che lo ha consacrato facendolo entrare nel cuore di tutti gli italiani, quello di “nonno Libero” nella fiction “Un medico in famiglia”.

Pasquale Zagaria, questo il suo nome all’anagrafe, ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Luciano Salce a Nanni Loy, da Dino Risi a Lucio Fulci recitando in film indimenticabili come come Vieni avanti cretino, L’allenatore nel pallone, Fracchia la belva umana.

Ma il successo più grande della sua vita, come ha sempre ricordato, Lino Banfi lo ha raggiunto nel suo privato: i suoi 70 anni d’amore con la moglie Lucia sono certamente il traguardo che lo rende maggiormente orgoglioso.