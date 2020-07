Coronavirus, trend dei contagi in crescita per il secondo giorno consecutivo

MILANO – Torna a salire il trend dei contagi di coronavirus in Italia, con dati in aumento per il secondo giorno consecutivo. I positivi sono infatti 229 in più rispetto a ieri, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Particolarmente significativo l’aumento dei contagi in Lombardi dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale degli italiani colpiti da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale così a 242.363.



Il numero dei nuovi decessi è di 12, contro i 15 di ieri. Il conto delle vittime, stando ai dati forniti dal ministero della Salute, sale a 34.926.

I pazienti attualmente positivi al virus sono 13.459. Scende il numero degli attualmente ricoverati con sintomi (871, -28 da ieri) e delle persone in terapia intensiva (69, -2). I guariti sono 193.978 (+338), mentre sono 7 (Puglia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) le regioni che registrano zero contagi nelle ultime 24 ore (insieme alla provincia di Trento). In tutto sono stati effettuati 5.806.668 tamponi, +52.552 da ieri.