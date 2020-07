Veltri (D.i.Re): “Ecco il cambiamento che esigiamo”

GARGANO (BEFREE): CONTRO VIOLENZA SERVE OTTICA DI GENERE

“Noi gestiamo centri antiviolenza e case rifugio, che nascono dal sapere delle donne e dai movimenti femministi, basati sulla relazione tra donne, ed è solo questo approccio che ci conduce a fare buoni percorsi per le donne e per le loro bambine e i loro bambini. Sempre di più, però, questo viene considerato un servizio come tanti altri e si può vincere un bando anche non avendo i requisiti che la Convenzione di Istanbul pone come conditio sine qua non, come essere formate solo da donne e avere fin dall’origine il tema dell’ottica di genere”. Così la presidente della cooperativa sociale BeFree, Oria Gargano, intervenendo alla presentazione del Position Paper ‘Il cambiamento che vogliamo’.

“Noi sappiamo qual è la nostra metodologia, che senso ha l’empowerment, come non esistano percorsi standard di uscita dalla violenza, come non si debbano colpevolizzare le donne, come si cerchi con loro di creare dei buoni percorsi- continua Gargano- Questo non lo può fare chi gestisce dei nidi o delle case famiglia a livello imprenditoriale. Chi può aiutare le donne se non le donne che hanno un’ottica di genere?– ragiona la presidente di BeFree- Dobbiamo chiedere fortemente che le donne aiutino le donne perchè sono sotto assedio. Abbiamo visto l’humus della campagna delle destre, vediamo il trattamento delle donne nei Tribunali, dove con l’ossessione della carcerazione non si sta capendo qual è il vero modo di intervenire in casi di maltrattamento, e dove, soprattutto in sede civile, le donne vengono accusate di non essere buone madri. I centri antiviolenza- conclude- devono stare ai tavoli dove si decide su questo”.