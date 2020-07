Braccianti in piazza a Bari, Soumahoro: “No assistenzialismo”

BARI – “Siamo davanti alla sede della regione Puglia per dire che non si spogliano i braccianti dalla loro dignita’ di lavoratori con la politica dell’assistenzialismo”.

Cosi’, Aboubakar Soumahoro sindacalista spiega il senso della manifestazione in corso a Bari per “denunciare la politica che mira a trasformare gli insediamenti dei braccianti in centri di accoglienza per soddisfare con i soldi dei contribuenti, l’appetito degli imprenditori dell’assistenzialismo”. I manifestanti si rivolgono al presidente della Regione, Michele Emiliano a cui ribadiscono che “l’ostacolo per l’emancipazione dei braccianti e’ l’assistenzialismo imprenditoriale”.

