Coronavirus, Boccia: “Bloccheremo ingressi da paesi non sicuri”

ROMA – “Abbiamo bloccato i voli dal Bangladesh dopo 24 ore, e continueremo a farlo per tutti i Paesi non in sicurezza ma non daremo mai agli altri degli untori, non faremo quello che è stato fatto a noi”. Lo afferma il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, oggi a Venezia per la celebrazione dei 50 anni del Consiglio regionale veneto.



“Ricordo che noi insieme alla Cina eravamo considerati gli untori, oggi siamo tra i Paesi più sicuri al mondo“, prosegue Boccia evidenziando che in molti Paesi la pandemia sta infuriando e che proprio in questi giorni si stanno registrando record nei contagi.

“Ma noi qui non ce ne rendiamo conto perché ci siamo messi in sicurezza“, conclude Boccia, affermando di “apprezzare Zaia quando alza i toni perché è necessario mantenere alta la guardia”.