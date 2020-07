Ponte di Genova, Toninelli: “Se ci fosse pena per c… a Salvini e Meloni toccherebbe l’ergastolo”

ROMA – “In poco più di un anno abbiamo costruito il ponte, non l’abbiamo fatto costruire a chi l’ha fatto crollare ma lo abbiamo fatto pagare a chi lo aveva fatto crollare, i Benetton. Poi c’è un’altra questione: quella delle cazzate, delle fake news, perché se in Italia ci fosse una pena per le cazzate, le fake news, Meloni e Salvini prenderebbero l’ergastolo multiplo”. Cosi’ Danilo Toninelli, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle.

TONINELLI: “SALVINI NON PARTECIPAVA ALLE RIUNIONI, SE LA FACEVA SOTTO”

“Salvini ha detto che non è sua la responsabilità della mancata revoca ai Benetton: ma dove stava Salvini quando era al Governo? Abbiamo fatto riunioni su riunioni per decidere, a Conte doveva essere dato l’indirizzo politico e Salvini non partecipava perché se la faceva sotto. Perché alla fine Aspi e Benetton in qualche maniera la Lega l’hanno finanziata e Salvini faceva il duro davanti alla telecamera ma nei fatti non ha mai voluto”. Cosi’ Danilo Toninelli, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle.