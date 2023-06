Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 giugno 2023

MELONI: “NOI AUTORITARI? COSÌ SCHLEIN CONTINUA A PERDERE”

“Elly Schlein dice che siamo autoritari? Non sarò io a farle cambiare strategia, continui così e andrà dritta verso la sconfitta”. Giorgia Meloni attacca l’opposizione. Ospite del Forum in masseria organizzato da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio si rivolge alla segretaria del Pd. “La voglio tranquillizzare- dice- il centrodestra da sempre difende la libertà”. “Meloni si preoccupi del Paese, prima che ci porti a sbattere”, ribatte Schlein. Intanto, spostando lo sguardo in Europa, la premier assicura che “sul Mes non ho cambiato idea, approvarlo così com’è sarebbe stupido”. Parla anche di riforme la leader di Fratelli d’Italia. “L’elezione diretta del premier è un obietto irrinunciabile”, sottolinea. Poi, avverte: “Se le opposizioni diranno no a tutto, allora chiederemo agli italiani cosa ne pensano con un referendum”.

CLAUDIO LIPPI CONTRO “GAY” E “KULTURA”, LA RAI LO SCARICA

Costano care a Claudio Lippi le frasi pronunciate ieri durante una visita a Montecitorio. “Basta con la propaganda di Fazio e Annunziata- ha detto il presentatore tv- e basta con la kultura con la k”. Lippi si è anche lamentato del troppo spazio concesso a “gay e gaie” dall’ex direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Il suo nome circolava tra quelli dei volti che il centrodestra potrebbe riportare in televisione. Dopo lo sfogo, però, i vertici di viale Mazzini prendono le distanze e lo scaricano. “Le sue frasi sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti- fanno sapere- pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.

SILVIO BERLUSCONI DI NUOVO RICOVERATO AL SAN RAFFAELE

Silvio Berlusconi è ricoverato di nuovo all’ospedale San Raffale di Milano. Il leader di Forza Italia era stato dimesso lo scorso 19 maggio, dopo 45 giorni nell’istituto. “Sono controlli che erano già previsti- spiega il coordinatore azzurro Antonio Tajani- sono stati soltanto anticipati di qualche giorno”. Berlusconi non si trova quindi in terapia intensiva, ma nel reparto di cardiologia. Il ricovero, secondo quanto filtra da fonti sanitarie, durerà probabilmente più giorni. Per domani era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo stato maggiore di Forza Italia.

LEGAMBIENTE ‘SCATENA’ RINNOVABILI DAVANTI AL MINISTERO

Pannelli fotovoltaici e pale eoliche in cartone davanti alla sede del ministero della Cultura in segno di protesta. Parte oggi da Roma la mobilitazione ‘Scatena le rinnovabili’, organizzata per questo week-end nella Capitale e in tante altre città della Penisola, da oltre 20 associazioni, movimenti ecologisti e studenteschi. Un’iniziativa di massa per ribadire al governo Meloni l’urgenza di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, delle comunità energetiche e la realizzazione di nuovi impianti, sotto scacco di ritardi burocratici e ostacoli normativi. A pesare prima di tutto è la lentezza degli iter autorizzativi e le lungaggini burocratiche di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali, i due principali colli di bottiglia dei processi autorizzativi.