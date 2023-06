Fratelli d’Italia condannata a risarcire i due papà gay della foto famosa: “Usata illegittimamente”

BOLOGNA – “Dopo 7 anni di causa Fratelli d’Italia è stata condannata a risarcire due papà perché ha utilizzato illegittimamente la loro foto, d’amore, per veicolare un messaggio d’odio“. Il partito di Giorgia Meloni dovrà rifondere i due uomini con 10.000 euro ciascuno più le spese legali. A rendere nota la sentenza è l’avvocata Cathy La Torre su Facebook, dove aggiunge: “Questa sentenza è storica, sapete perché? Perché dice alla politica, a tutta la politica, basta fare propaganda sulle nostre vite e calpestando i nostri diritti. Sono felice di essere stata l’Avvocata insieme a Michele Giarratano, a Gay Lex e al mio studio WildSide, di questa straordinaria coppia. Viva la giustizia, quando trionfa”. La sentenza è stata emessa dalla prima sezione civile del Tribunale di Roma, giudice Cecilia Pratesi.

La foto risale al 2014, quando nacque il figlio di questa coppia gay, Franck e Rosario Barone. La fotografia fu scattata da lla fotografa Lindsay Foster che lo pubblicò anche sul proprio sito per un progetto a sostegno della “surrogacy”, pratica legale in Canada e Nord America. La foto venne poi presa da lì due anni dopo, nel 2016, da Fratelli d’Italia, che la utilizzò per realizzare una compagna contro la maternità surrogata. Il messaggio era di questo tenore: “I diritti da difendere sono quelli del bambino. Lui non potrà mai dire mamma”.

I due papà di Toronto, che non gradirono il fatto di essere stati strumentalizzati da un partito di destra in un altro paese, fecero causa attraverso Gay net e l’avvocato La Torre. La sentenza è arrivata in questi giorni: Fratelli d’Italia è stato condannato a risarcire i due uomini con 10mila euro ciascuno, più le spese legali. Il partito di Giorgia Meloni è stato condannato per “violazione del diritto d’immagine”, “indebita interferenza nella sfera personale” e diffusione dell’immagine “di un neonato potenzialmente identificabile”.