Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano

ROMA – Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, è tornato nel nosocomio da dove è stato dimesso lo scorso 19 maggio, dopo una degenza di 45 giorni. Come anticipato dal professor Zangrillo ad aprile, Silvio Berlusconi è affetto da leucemia mielomonocitica cronica, patologia responsabile dell’infezione polmonare che ha costretto il Cavaliere al lungo ricovero in terapia intensiva. Ad Arcore domani era previsto un vertice con i colleghi di Forza Italia.

CONTROLLI PROGRAMMATI, NESSUN ALLARME

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”. Così i medici di Silvio Berlusconi, il professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri, in una nota per la stampa diffusa dall’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano relativa al quadro clinico del leader di Forza Italia.