Angelica Bianco è la nuova direttrice editoriale dei progetti speciali della casa editrice Magi

ROMA – Angelica Bianco, classe ‘82, laurea in Ingegneria gestionale H.C., già vice direttore responsabile di un quotidiano nazionale, giornalista, imprenditrice esperta di consulenza strategica con la Bianco Consulting srl con sede a Milano partner della Livolsi&Partners Spa, è stata nominata dall’editore Stefano Valore nuova direttrice editoriale per i progetti speciali della Magi edizioni.

“Attraverso l’utilizzo di competenze in materia di comunicazione sapremo elaborare nuovi prodotti efficaci e nuovi servizi editoriali innovativi. Un libro accelera il business di un imprenditore, ma può mettere anche in risalto le storie di personalità italiane, le più varie e significative, e così fare conoscere al pubblico i segreti per avere successo”. Inoltre, ha sottolineato Bianco, “daremo grande spazio a testi basati sulla ricerca universitaria, all’educazione finanziaria e non mancherà una collana dedicata alla poesia. Uniremo il racconto delle esperienze alle emozioni, e il risultato sono sicura sarà significativo”.

“Ringrazio l’editore Stefano Valore per la fiducia, e sono certa- ha concluso Angelica Bianco- che già con la prossima pubblicazione firmata Magi risconteremo grande interesse da parte dei lettori”.