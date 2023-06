Presentato al Taiex il progetto sul turismo sostenibile Eu Eco-Tandem

NAPOLI – Si fa presto a dire sostenibile, ma si sta facendo, realmente, qualcosa per aiutare il nostro Pianeta a sopravvivere? Le basi, almeno su carta, le ha gettate l’Onu stilando l’Agenda 2030, che racchiude 17 obiettivi da raggiungere entro i prossimi 17 anni. Sfide globali – che vedono coinvolti Paesi, imprese, società civile e professionisti del mondo della cultura e dell’informazione -, per cercare di migliorare, insieme, le sorti della Terra. Energia pulita ed accessibile, lotta contro il cambiamento climatico, consumo e produzione responsabili. Questi, alcuni dei “Goals” che, si spera, possano andare a rete nei tempi stabiliti. Tematiche importanti, declinate accanto ad altre anche da Eu Eco-Tandem Programme, progetto co-finanziato dall’Unione europea, attraverso il programma Cosme, di cui si è discusso il il 24 aprile scorso a Bruxelles.

Un’occasione speciale, organizzata dalla Commissione europea, nell’ambito di un workshop Taiex – Technical Assistance and Information Exchange Instrument, durante la quale la Business Agency slovacca, partner del progetto, ha raccontato l’innovazione alla base di Eu Eco-Tandem Programme e il suo obiettivo, ovvero promuovere un turismo più sostenibile, accompagnando piccole e medie imprese tradizionali del settore verso la svolta “green”. Il tutto, attraverso la nascita di “Tandem”, formati da Pmi e innovatori, quali abilitatori della transizione verde, in grado di accelerare il processo e dunque rendere più sostenibili le Pmi turistiche.

A Bruxelles Sba, oltre ad illustrare il progetto, ha avuto anche modo di incontrare diversi esperti di economia circolare provenienti da tutto il mondo, come il professor Jan Jonker, docente di sostenibilità e sviluppo al Nijmegen School of Management presso la Radboud University Nijmegen, nominato una delle 100 persone “green” più influenti d’Olanda, che ha dispensato preziosi consigli e animato un’interessante riflessione su eco-efficienza ed eco-efficacia.

Eu Eco-Tandem Programme, coordinato da X23 Srl (Italia), è implementato da un pool di partner europei, tra i quali Enit e SocialFare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca.