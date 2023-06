Soleri commenta il bacio di Damiano: “Non avevamo una relazione monogama, ma poteva evitare”

ROMA – Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Ad ufficializzare la notizia ieri è stato lo stesso frontman dei Maneskin, che sui social ha voluto anche fare chiarezza su un video che lo ritrae in discoteca a Formentera mentre bacia un’altra ragazza. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”, le sue parole.

Il cantante e l’influencer erano fidanzati da 6 anni. Un legame forte e duraturo, tanto che Damiano spesso era apparso a fianco a Soleri sostenendo le sue battaglie, come quella sulla vulvodinia, che aveva portato la coppia alla Camera dei deputati per la presentazione della legge.

LA REAZIONE DI GIORGIA SOLERI AL BACIO DI DAMIANO IN DISCOTECA

Giorgia Soleri non ha rilasciato dichiarazioni ieri circa il video in cui si vede Damiano baciare Martina Taglienti, ma in molti hanno notato che l’influencer, appresa la notizia, ha smesso di seguire sui social tutti i componenti di Maneskin. Tra lei e Victoria, del resto, i rapporti non erano mai stati idialliaci. Che fosse proprio l’amicizia tra la bassista e Taglienti, a non andare a genio a Soleri? Il dubbio è lecito. Sui social, infatti, in molti hanno notato che Damiano e la modella già in passato si erano scambiati commenti che lasciavano intendere qualcosa in più di un’amicizia. Che il flirt fosse iniziato già da tempo?

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL DI SOLERI: “CON DAMIANO RELAZIONE NON MONOGAMA, MA POTEVA EVITARE”

Oggi Soleri su Instagram ha fatto commentato il video sui social, spiegando come la relazione con Damiano non fosse monogama, motivo per cui “nessun problema”, già prima figuriamoci ora. Poi però specifica che all’ex fidanzato aveva chiesto riservatezza sulla fine della loro storia, almeno fino a oggi, giorno in cui, spiega Soleri, avrebbero dovuto annunciare alla stampa la fine del loro rapporto.

CHI È LA NUOVA FIAMMA DI DAMIANO DEI MANESKIN

La nuova fiamma di Damiano David si chiama Martina Taglienti, ha 22 anni ed è una modella. I due si conoscono da tempo perché la ragazza è amica di vecchia di data di Victoria de Angelis, la bassista dei Maneskin, apparsa anche lei negli scorsi giorni sulle pagine dei tabloid mentre si baciava nelle acque di Formentera con la fidanzata Luna.