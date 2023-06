“Frasi ritenute lesive”, la Rai esclude la collaborazione con Claudio Lippi

ROMA – “Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”. È quanto fanno sapere dalla Rai in merito all’articolo pubblicato ieri dall’agenzia Dire, in cui Claudio Lippi fa delle considerazioni sull’azienda di Viale Mazzini.

“Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare?”, ha affermato il conduttore.