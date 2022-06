A Firenze fontanelli e acqua gratis per 11.500 studenti

FIRENZE – Dal prossimo anno scolastico 11.500 studenti di 11 scuole della Città metropolitana di Firenze potranno bere acqua gratuitamente, grazie all’installazione di 18 fontanelli. È il progetto “#Bevisenzaplastica” ideato da Fondazione Cr Firenze e realizzato con Publiacqua, la Città metropolitana e l’Ufficio scolastico regionale. Oltre a questo, inoltre, tutti i ragazzi saranno donati delle borracce per poter prendere l’acqua dagli erogatori. I fontanelli sostenuti da Fondazione CR Firenze saranno installati in 11 superiori: liceo Galileo, liceo Pascoli, istituto Calamandrei, istituto Peano, istituto Saffi, istituto Gramsci, istituto Castelnuovo, istituto Gobetti/Volta, istituto Russell Newton, Itis Meucci e Iis Cellini. Sarà quindi la metrocittà che garantirà l’idoneità dei locali delle scuole individuate all’istallazione dei fontanelli, facilitata da una collaborazione con i tecnici delle ditte, e fornirà le risorse per garantire la manutenzione a partire dal terzo anno dal via al funzionamento.

EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DELL’AMBIENTE

“Gli studenti fiorentini diventano protagonisti consapevoli della buona pratica della riduzione dell’uso della plastica“, afferma Gabriele Gori, direttore generale della fondazione. “Il nostro desiderio è educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. Soltanto innescando comportamenti virtuosi fra i giovani possiamo garantire un futuro al nostro pianeta“.

L’educazione ambientale, aggiunge l’assessore all’Educazione, Sara Funaro, “passa anche dalla riduzione dell’uso della plastica, e sapere che tanti studenti fiorentini saranno protagonisti di questo progetto che ne disincentiva l’uso è una bella notizia”.

Interviene anche il presidente di Publiacqua, Lorenzo Perra, che commenta: “La nostra partnership con Fondazione Cr Firenze per il progetto #Bevisenzaplastica è naturale, quasi fisiologica. Dal 2004 Publiacqua promuove la diffusione sul territorio di fontanelli di alta qualità: oggi sono 105 e, nel periodo 2017-2021, hanno erogato 151 milioni litri di acqua, corrispondenti a oltre 100 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, acquistate e smaltite”. Inoltre, “dal 2019 è iniziata la distribuzione di borracce agli alunni delle prima elementari. Insomma, abbiamo aperto una strada che poi tanti altri hanno deciso di percorrere e questo non può che riempirci di orgoglio”.

