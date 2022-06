Fiera di Bologna, riecco R2b: salone internazionale dell’hi-tech in presenza

BOLOGNA – Transizione ecologica e digitale, emergenza energetica, innovazione, ricerca, attrazione dei talenti e Pnrr. Sono i temi di R2B 2022, il “salone internazionale della ricerca e delle competenze per l’innovazione” in programma dall’8 al 15 giugno a BolognaFiere e nei Tecnopoli regionali, con anche altri eventi a partire dal 10.

Alla manifestazione, promossa dalla Regione e organizzata da Art-Er, si contano quest’anno oltre 80 eventi in 14 luoghi diversi della regione, 65 partner, 200 delegati da 305 Paesi per i B2B digitali organizzati da Enterprise Europe Network, ma anche due rassegne collaterali come gli International Cluster-to-Cluster Meeting aperti a soggetti provenienti da tutta Europa e la tappa bolognese del CrowdFunding Festival, quest’anno dedicata agli enti locali, nonché due manifestazioni partner (Mecspe, Web Marketing Festival).

Inoltre, R2B sarà side event del primo festival europeo del Neb-New European Bauhaus, iniziativa europea che riunisce creativi, cittadini, giovani ed esperti per progettare futuri modi di vivere. L’edizione 2022 segna il ritorno in presenza e si presenta con un nuovo format, più diffuso: tutti gli eventi del salone dell’innovazione si terranno l’8 e il 9 giugno al Volvo Congress Center di Bologna-exhibition hall (piazza della Costituzione) e in tutti i Tecnopoli dell’Emilia-Romagna, mentre dal 10 al 15 giugno R2B si articolerà appunto in altri eventi, a cura dei partner nella Settimana dell’innovazione.

Ad aprire la 17esima edizione, l’8 giugno alle 9.30, ci saranno il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, in un primo confronto pubblico sui centri di ricerca vincitori del bando che finanzia la costruzione di cinque centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera.

