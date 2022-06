Da Luigi Strangis a Ana Mena: a Firenze torna Radio Bruno Estate

ROMA – Francesco Renga, Álvaro Soler, Luigi Strangis, Ana Mena e Riki. Sono questi primi nomi di Radio Bruno Estate a Firenze. Il grande evento musicale è in programma lunedì 27 giugno in piazza della Santissima Annunziata. Saranno protagonisti della serata 15 big della musica italiana e internazionale e i successi dell’estate.

L’evento è organizzato da Radio Bruno, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il biglietto costa solo 10 euro ed è disponibile da oggi su Vivaticket. L’intero incasso sarà donato alla Fondazione Tommasino Bacciotti onlus, che sostiene le famiglie con bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer e sovvenziona borse di studio per ricerca e progetti medico scientifici.

I PRIMI CANTANTI CONFERMATI A RADIO BRUNO ESTATE

Francesco Renga torna dal vivo a poche settimane dall’uscita del singolo ‘Mille errori’, ballad introspettiva che parla del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è.

E con un nuovo brano si presenta Álvaro Soler: ‘Solo Para Ti’ è la perfetta sintesi del pop romantico che da sempre contraddistingue il cantautore spagnolo.

Dalla Spagna anche Ana Mena, che il nuovo brano ‘Mezzanotte’ promette di far ballare tutta piazza della Santissima Annunziata.

Grande attesa anche per Luigi Strangis: il vincitore di Amici capeggia la classifica iTunes con l’ep d’esordio ‘Strangis’, uscito proprio in questi giorni.

Non può mancare Riki, amatissima star della generazione Z che con il brano ‘Scusa’ promette l’inizio di un nuovo corso.



E non finisce qui, altri grandi nomi della musica sono in arrivo a Radio Bruno Estate a Firenze. Presto il cast completo, info e aggiornamenti su Radio Bruno, radiobruno.it e sui social della radio.

