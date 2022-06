Sasso: “Its realtà da promuovere e valorizzare”

ROMA – “Sono rimasto impressionato dalla visita all’Art Wood Academy di Lentate sul Seveso, una delle eccellenze nel panorama nazionale dell’istruzione tecnico-professionale. Dal 2014 è un consolidato punto di riferimento del territorio e i 250 studenti, divisi tra un istituto di formazione professionale, un istituto di formazione tecnica avanzata e un istituto tecnico superiore, possono apprendere non solo l’arte di lavorare il legno ma anche innovativi metodi di marketing nel settore arredo e nuove tecniche di design”. Così il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, in un post pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook.

SASSO: ITS UNA REALTÀ PREZIOSA

“Chi esce da qui ha un posto di lavoro garantito al 100% perché le aziende locali hanno assoluto bisogno di figure professionali specializzate: altro che reddito di cittadinanza– aggiunge il sottosegretario- Gli Its in generale sono una realtà preziosa del nostro sistema scolastico, ma purtroppo scontano ancora qualche infondato pregiudizio e non attirano un consistente numero di iscritti. La riforma del settore prevista dal Pnrr, per cui è stato stanziato un miliardo e mezzo di euro, mira proprio a rendere gli Its sempre più attrattivi per i nostri giovani e a rafforzare il legame tra scuola e mondo dell’impresa.

Nei prossimi anni si caratterizzeranno come asse portante del nostro sistema di istruzione. Grazie al sindaco Laura Ferrari, all’assessore regionale Stefano Bolognini, ad Angelo Candiani (direttore generale dell’Art Wood Academy) e a Gianfranco Marinelli (presidente di Federlegno Eventi) per avermi fatto conoscere la splendida realtà di Lentate sul Seveso: un modello di successo da esportare anche in altri territori del Paese”, conclude Sasso.

