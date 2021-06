In Basilicata tamponi ai turisti che arrivano senza certificazione

POTENZA – “Come avvenuto nell’estate 2020, le Unità speciali Covid-19 specifiche attivate presso i presidi ospedalieri distrettuali di Chiaromonte e Maratea, a servizio dell’area del Parco nazionale del Pollino e della costa tirrenica, e ancora a Policoro e a Matera saranno gli strumenti per offrire sicurezza e rilanciare il turismo in Basilicata”. Lo annuncia su Facebook la Regione Basilicata precisando che “si occuperanno dei tamponi per quei turisti che arriveranno “sprovvisti di certificazione realizzata nelle 48 ore precedenti, oltre che per il personale delle strutture e delle aziende della filiera turistica”.