Tourist destinations attract home office professionals

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – The remote work adopted due to the Covid-19 pandemic generated a change not only for companies, but also in the search for a better quality of life on the part of workers. With the possibility of combining work and contact with nature, many Brazilians left urban centers for coastal or countryside cities, for a season or permanently.

This is the case of Bruna Sampaio, a partner in the company Pra.Toh, consultancy and training for bars and restaurants, who left São Paulo to live in the city of Ubatuba, on the coast of the state, with her husband and three children.

“We thought of making this change when we were more structured, but the possibility of a home-office made us anticipate the plans. We gained contact with nature. I do a sport at sea with my children once a week, we go by bike everywhere. All these gains are immeasurable, there is no comparison”, explains Bruna in an interview with the Dire news agency.

Cities that were previously just tourist destinations also had to adapt to receive new visitors and take advantage of the opportunity to reverse this new flow in investment and economic recovery. City halls, telephone companies and even delivery applications have invested to attract digital professionals.

The municipality of Ilhabela, also on the coast of the state of São Paulo, sought out telephone companies to improve internet access. Vivo invested 325.000 euros to stretch a submarine cable from the mainland to the city, which was previously only served by radio waves.

According to Bruna, basic services are still far below those in the capital. Access to quality hospitals is a concern, especially in the midst of a pandemic. “The infrastructure is very bad. There’s only one hospital that doesn’t have an ICU, if something serious happens it’s a problem. Most doctors come from other cities two or three times a week to attend locally”.

The profile of people seeking tourist destinations to spend a season is high-income, which also ends up moving the local economy. With this new demand, Ilhabela managed to secure jobs and ended the first quarter of 2021 with a positive balance of 120 jobs, according to the General Register of Employed and Unemployed (Caged)

BRASILE. PROFESSIONISTI SMART, L’UFFICIO NELLE METE TURISTICHE

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Il lavoro da remoto adottato per la pandemia di Covid-19 ha generato cambiamenti non solo per le imprese ma anche sulla ricerca di una migliore qualità di vita da parte dei lavoratori. Con la possibilità di unire l’impiego al contatto con la natura, molti brasiliani hanno lasciato i centri urbani per le città del litorale o della campagna, sia per una stagione che in forma definitiva.

È il caso di Bruna Sampaio, socia di Pra.Tohm, un’impresa di consulenza e formazione per bar e ristoranti, che è andata via da San Paolo e si è trasferita con suo marito e i tre figli a Ubatuba, sulla costa dello Stato. “Avevamo pensato a questo spostamento per quando ci saremmo assestati, ma la possibilità del lavoro da casa ci ha fatto anticipare i piani” ha detto Sampaio in un’intervista con l’agenzia Dire. “Ci abbiamo guadagnato in contatto con la natura. Io faccio attività fisica al mare insieme ai miei figli una volta a settimana, andiamo ovunque in bicicletta. Tutti questi vantaggi sono incommensurabili”.

Anche città che prima erano solo destinazioni turistiche si sono adattate per ricevere nuovi visitatori e per approfittare dell’opportunità di guadagnare da questo flusso di investimenti e di ripresa economica. Uffici comunali, imprese di telefonia e addirittura società di consegne a domicilio hanno investito per attrarre professionisti digitali.

Il Comune di Ilhabela, isole che si affacciano sul litorale dello Stato di San Paolo, si è rivolto a compagnie telefoniche per migliorare l’accesso a internet. L’azienda Vivo ha investito due milioni di reais, circa 325mila euro, per istallare un cavo sottomarino che dal continente porta alla città, che prima era raggiunta sola dalle onde radio.

Secondo Sampaio i servizi essenziali sono ancora meno capillari rispetto a quelli di San Paolo. L’accesso agli ospedali di qualità è una preoccupazione, soprattutto in tempi di pandemia. “Su questo piano la situazione non è molto buona” ha detto la dirigente. “C’è solo un ospedale che ha una postazione di terapia intensiva e se succede qualcosa di grave il problema è serio. La maggior parte dei medici viene da fuori due o tre volte a settimana per assistere i pazienti locali”.

Il profilo delle persone che cercando una destinazione turistica per passare la stagione è costituito da lavoratori ad alto reddito. Un elemento, questo, che contribuisce per movimentare le economie locali. Con la nuova ondata di domande, Ilhabela è riuscita ad “assicurare” impiego e ha terminato il primo trimestre del 2021 con un saldo positivo di 120 posti di lavoro, stando ai dati del Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

DESTINOS TURÍSTICOS ATRAEM PROFISSIONAIS DO HOME OFFICE

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – O trabalho remoto adotado em razão da pandemia da Covid-19 gerou uma mudança não só para as empresas, mas também na procura por maior qualidade de vida por parte dos trabalhadores. Com a possibilidade de unir trabalho e contato com a natureza, muitos brasileiros trocaram os centros urbanos por cidades litorâneas ou interior, por uma temporada ou de forma definitiva.

É o caso da Bruna Sampaio, sócia na empresa Pra.Toh, assessoria e treinamento para bares e restaurantes, que saiu de São Paulo para morar na cidade de Ubatuba, no litoral do estado, com seu marido e três filhos. “Pensávamos em fazer essa mudança quando estivéssemos mais estruturados, mas a possibilidade do home-office fez a gente antecipar os planos. A gente ganhou o contato com a natureza. Eu faço um esporte no mar junto com meus filhos uma vez por semana, vamos de bicicleta para qualquer lugar. Todos esses ganhos são imensuráveis, não tem comparação”, explica Bruna em entrevista à agência de notícias Dire.

Cidades que antes eram apenas destinos turísticos também tiveram que se adaptar para receber os novos visitantes e aproveitar a oportunidade de reverter esse novo fluxo em investimento e recuperação econômica. Prefeituras, empresas de telefonia e até aplicativos de delivery investiram para atrair os novos profissionais digitais.

O prefeito de Ilhabela, também no litoral do estado de São Paulo, procurou empresas de telefonia para melhorar o acesso à internet. A Vivo investiu R$ 2 milhões para esticar um cabo submarino do continente até a cidade, que antes era servida só com ondas de rádio.

Segundo Bruna, os serviços básicos ainda são bem inferiores aos da capital. O acesso a hospitais de qualidade é uma preocupação, principalmente em meio a pandemia. “A infraestrutura é muito ruim. Só tem um hospital que não tem UTI, se acontecer algo grave é um problema sério. A maior parte dos médicos vem de fora duas ou três vezes por semana para atender localmente”.

O perfil das pessoas que buscam destinos turísticos para passar uma temporada é de alta renda, o que acaba também movimentando a economia do local. Com essa nova demanda, Ilhabela conseguiu “segurar” empregos e terminou o primeiro trimestre de 2021 com um saldo positivo de 120 vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).