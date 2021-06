Brucia un preservativo e dà fuoco al cassonetto: denunciato 37enne a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Un cassonetto in fiamme a causa di un preservativo usato, che un 37enne ha bruciato dopo un rapporto sessuale a pagamento con un altro uomo, forse per nasconderne le prove. È accaduto lunedì sera in piazza Mercato a Montecchio, provincia di Reggio Emilia, dove i Carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco per il principio di incendio divampato da un bidone destinato alla raccolta differenziata della plastica.

Grazie ad alcune testimonianze, e al numero di targa dell’auto, i militari hanno identificato il responsabile. Si tratta di un uomo di 37 anni di Sant’Ilario, che è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio. Messo alle strette, ha confessato il gesto, senza però spiegarne le ragioni. Di certo c’è che non è la prima volta: nel 2018, lo stesso uomo aveva dato fuoco ad un altro cassonetto, sempre incendiando un preservativo, che aveva usato con una prostituta.

