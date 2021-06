Gelato simbolo di ripartenza: ecco i trend dell’estate secondo l’Osservatorio Sigep

RIMINI – Il gelato come “simbolo della voglia di rinascita” dell’Italia. Infatti, secondo l’Osservatorio Sigep, il Salone internazionale di Gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian exhibition group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, da inizio anno i consumi sono in crescita del 14%, con punte legate al meteo sopra il 22%. Stime che riportano “ottimismo” per un settore che in Italia nel 2019 contava tra gelaterie con produzione e sole rivendite oltre 39.000 imprese per un fatturato annuo di 4,2 miliardi e 75.000 addetti diretti.

Il Sigep tornerà, dopo lo stop per Covid, dal vivo a Rimini dal 22 al 26 gennaio 2022, e l’Osservatorio anticipa alcuni trend, spiega Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione italiana gelatieri: l’estate 2021 racconta di una vera e propria “spa” per il palato. Così la riminese Sonia Balacchi propone una “Natura Sandwich”, una collezione di monoporzioni gelato in tre versioni. La Gold con pane biscotto all’albicocca, arancio e zafferano ripieno di gelato Kefir mango, ananas, maca e zenzero candito; la Purple con pane biscotto ai frutti di bosco ripieno di gelato Kefir uva rossa, barbabietola, carota nera e bacche di goji; il Green, senza lattosio e vegano, con pane biscotto al limone e banane con ripieno di sorbetto al kiwi, avocado, mela e moringa. Per il maestro friulano Giancarlo Timballo, tra gli ingredienti, in base alla stagione, anche il tarassaco, il sambuco, i petali di rosa canina o di papavero, l’olivello spinoso e il ginepro. Da qui, per esempio, il gelato al tarassaco variegato al papavero.

Eugenio Morrone, calabrese trapiantato a Roma, per evitare assembramenti espone fuori dal negozio il libro degli ingredienti. E abbina il basilico al limone di Sorrento e alla cannella, la salvia alla mela Smith e all’ananas. I più apprezzati? Nell’ordine mandorla grezza, pistacchio e massa di cacao.

Insomma la tendenza per l’estate, riassume il direttore di Foodservice Italia Matteo Figura, è “scegliere in maniera oculata. C’è voglia di riscatto, di star bene. Il concetto è ‘qualcosa di bello e buono me lo merito'”. Senza dimenticare che “il gelato rappresenta il legame di fedeltà del consumatore con la gelateria, che è un luogo in cui si ritrovano sapori famigliari”.

