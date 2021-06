Tg Cinema, edizione del 9 giugno 2021

– ‘INDIANA JONES’, UN DOCUMENTARIO PER CELEBRARE I 40 ANNI

Frusta, cappello e camicia strappata: Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford, bussa alla soglia della mezza età ma al personaggio, figlio del duo artistico George Lucas e Steven Spielberg, non sembrano pesare i 40 anni. Tanto da prepararsi a tornare sullo schermo nel 2022 con il quinto film della saga, che ha conquistato i cuori di ben più di una generazione. Per celebrare il quarantennale dalla prima uscita nelle sale cinematografiche statunitensi del primo capitolo su ARTE.TV arriva il documentario ‘Indiana Jones: alla ricerca della saga perduta’, disponibile fino al 12 luglio in streaming gratuito e sottotitolato in italiano. Il doc cuce insieme interviste e storia del cinema per ripercorrere genesi e successo di un protagonista indiscusso dell’immaginario collettivo.

– ‘COMEDIANS’, IL FILM DI SALVATORES DAL 10 GIUGNO AL CINEMA

A due anni da ‘Tutto il mio folle amore’, Gabriele Salvatores torna il 10 giugno al cinema con ‘Comedians’. Al centro del racconto sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite che si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club, al termine di un corso serale di stand-up. Tra i protagonisti c’è la giovane promessa del cinema Giulio Pranno, interprete di Giulio Zappa. Di giorno è un impiegato alle ferrovie dello Stato e di sera si trasforma in un clown. Dal suo lato ‘dark’ viene fuori la rabbia e la disillusione dei giovani nei confronti del futuro.

– ‘RITORNO AL CRIMINE’, DAL 12 LUGLIO SU SKY CINEMA

Atteso lo scorso anno sul grande schermo, ‘Ritorno al crimine’ di Massimiliano Bruno salta l’uscita al cinema e debutta il 12 luglio su Sky Cinema e in streaming su Now. Il sequel di ‘Non ci resta che il crimine’, il cui titolo è un omaggio alla saga di ‘Ritorno al Futuro’, è una storia rocambolesca e fantasiosa che spazia dal genere della commedia a quello dell’action movie e gioca sul cliché dei viaggi nel tempo. Se nel primo film i protagonisti si erano messi nei guai con la banda della Magliana, qui gli antagonisti sono dei camorristi di periferia e il campo dello scontro si allarga da Roma a Napoli. Nel cast tornano Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e GianMarco Tognazzi. Ad affiancarli ci saranno Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua, Massimiliano Bruno, Gianfranco Gallo e con la partecipazione di Loretta Goggi.

– ‘CRUDELIA’, DISNEY ANNUNCIA IL SEQUEL

Disney, a pochi giorni dall’uscita di ‘Crudelia’ al cinema e sulla piattaforma, ha annunciato l’inizio delle lavorazioni del sequel con protagonista l’amatissima villain, apparsa per la prima volta nel 1961 nel classico d’animazione ‘La Carica dei 101’. Alla regia tornerà Craig Gillespie, mentre Tony McNamara è stato confermato alla sceneggiatura. Non è stata data per certa, invece, la presenza di Emma Stone. L’attrice premio Oscar, nell’origin story, racconta che adolescente è stata Crudelia De Mon e perché nutre una profonda avversione per i dalmata.