Vaccini Pfizer per tutti a Napoli con gli open day dal 10 al 13 giugno

NAPOLI – Vaccini per tutti i cittadini, dai 12enni agli over 80, in occasione dei nuovi open day organizzati dall’Asl Napoli 1 Centro da giovedì 10 a domenica 13 giugno. Si aprono oggi alle 12 le prenotazioni. Le somministrazioni verranno effettuate negli hub della Mostra d’Oltremare (16mila le dosi disponibili), museo Madre (2.400 dosi), Stazione marittima (4mila), Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte (5mila dosi), hangar Atitech Capodichino (17mila) e villa Floridiana (4.500 dosi).

In totale sono 48.900 le dosi disponibili. In tutti i centri vaccinali l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it o si può scaricare l’app e-Covid Sinfonia (https://www.soresa.it/Pagine/e-covid_sinfonia.aspx) e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e l’e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, il giorno e l’orario saranno confermati attraverso un sms che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo al centro. L’Asl ribadisce che l’unico modo per accedere agli open day è l’aver ricevuto l’sms e si invita a rispettare luogo, giorno e orario di convocazione.