Coraggio Italia: “Centrodestra casa nostra, ma no annessioni”

ROMA – “L’assemblea del gruppo parlamentare della camera di Coraggio Italia ha approvato all’unanimità lo statuto e le nomine del direttivo”. E’ quanto si apprende da fonti appartenenti al nuovo Gruppo parlamentare. “Il centrodestra è casa nostra e crediamo che la pluralità dell’offerta politica che la nostra coalizione fa agli italiani sia una ricchezza. Le sfide non ci fanno paura e vogliamo andare in mare aperto con i nostri valori moderati, cattolici, riformatori, europeisti a chiedere il consenso agli Italiani. Anche per questo diciamo no dunque a federazioni, gruppi unici e annessioni. Sosteniamo il governo Draghi che è con il presidente Mattarella l’Italiano più autorevole che l’Italia ha in Europa e nel mondo. Coraggio Italia ha iniziato un nuovo percorso di libertà e vogliamo che i nostri valori ritornino maggioritari nella coalizione di centrodestra. I nostri avversari sono tutti nell’altra metà campo, nel centrosinistra. Nel centrodestra c’è una competizione positiva tra alleati”, spiegano fonti di Coraggio Italia.