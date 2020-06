VIDEO | Estate, Sipps: “Sì a socializzazione bimbi con rispetto regole”

ROMA – “Tutti i bambini e i genitori aspettano di vivere questa ‘nuova’ estate. Per i più piccoli è fondamentale socializzare, mantenere i rapporti di amicizia con i coetanei e scoprirne di nuovi. Ma anche nei luoghi di vacanza e in spiaggia bisogna sempre rispettare le norme anti contagio: distanziamento, igiene e mascherina. Nei centri estivi, se si svolgono giochi che non possono garantire un’adeguata distanza tra i bambini, è giusto fare indossare loro le mascherine”. Lo dichiara alla Dire Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), spiegando anche l’importanza della vaccinazione antinfluenzale al rientro dalle vacanze.

VIDEO | Centri estivi, i pediatri: “Bimbi indossino la mascherina correttamente”

“Consiglio a tutti i genitori– prosegue il pediatra- di aderire alla campagna vaccinale 2020-2021. Già da metà settembre o al massimo a fine ottobre, tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni dovrebbero fare il vaccino. Dai 7 ai 16 anni lo consiglio a quelli che hanno particolari patologie. Così facendo- conclude- eliminiamo il problema di confondere l’influenza stagionale con il Covid-19 e soprattutto, è stato dimostrato, che nelle persone vaccinate c’è stata una risposta meno aggressiva in caso di infezione da virus”.

