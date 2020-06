Maltempo, l’estate slitta ancora: attesi anche nubifragi al Nord

BOLOGNA – L’arrivo dell’estate slitta ancora, anzi, nei prossimi giorni il maltempo continuera’ a farsi sentire con fenomeni localmente intensi, con la possibilita’ di nubifragi, grandine e raffiche di vento. “Non sono da escludersi ancora locali allagamenti o disagi, specie tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, dove gia’ si registrano criticita’ idrogeologiche”, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

Una situazione che, stando a quanto riporta 3bmeteo.com, colpira’ soprattuto le regioni del Centronord almeno fino a giovedi’, e dopo un venerdi’ di beltempo, si attende un nuovo fine settimana incerto. Questo non significa che piovera’ 24 ore su 24, “tra un rovescio e un temporale ci saranno anche intermezzi soleggiati o comunque le precipitazioni colpiranno in modo disomogeneo il nostro territorio, in quanto manchera’ una perturbazione organizzata”, si legge nell’ultimo bollettino. Per quanto riguarda le temperature, il clima non sara’ mai eccessivamente caldo in questa settimana. Le temperature massime fino a giovedi’ saranno infatti in genere comprese tra 22 e 26 gradi con qualche punta superiore al Sud. “Un rialzo termico e’ atteso tra venerdi’ e sabato con clima diurno questa volta pienamente estivo, ma caldo senza eccessi”, conclude il meteorologo.