Jarabe De Palo, il cantante Pau Donés muore a 53 anni

ROMA – È scomparso questa mattina all’eta’ di 53 anni Pau Donés, il cantante degli Jarabe De Palo. L’artista ha perso la sua battaglia contro un tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2015. A darne notizia l’account Twitter ufficiale della band, nota per successi come ‘La Flaca’ e ‘Depende’. “Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hebron, l’ospedale Sant Joan Despí Moise’s Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”, si legge nella nota ufficiale. Donés era stato operato nel 2015. Il tumore lo aveva lasciato l’anno dopo, salvo poi tornare nel 2017. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte dei fan. Proprio per loro, dopo essersi ritirato nel 2018, Pau aveva annunciato di voler tornare sulle scene. “Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perche’ la musica e’ tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perche’ e’ tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perche’ tornare su un palco e’ la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”, cosi’ il cantante in uno degli ultimi video pubblicati su YouTube.

