Tg Musica, edizione del 9 giugno 2020

DIODATO TORNA LIVE NELL’ESTATE 2020 CON 5 CONCERTI

Dopo Max Gazzè, anche Diodato annuncia il suo ritorno live nel 2020. Il vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo torna ‘a fare rumore’ con cinque live in programma per la prossima stagione. Un mini tour dal titolo ‘Concerti di un’altra estate’, che partirà il 4 luglio dal Musicastelle Outdoor in Valle d’Aosta. L’artista, poi, sarà il 25, il 26 e il 27 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Diodato chiuderà all’Indiegeno Fest di Tindari, in provincia di Messina, il 4 agosto.

LEVANTE ANNUNCIA LO STOP DEI SUOI CONCERTI

Va nella direzione opposta, invece, Levante, che sui social annuncia la sua decisione di non salire sul palco nel 2020. L’artista rinvia a data da destinarsi qualsiasi concerto che l’avrebbe vista protagonista nei prossimi mesi. La cantante si ferma per non mettere a repentaglio la salute di nessuno. “Nutro profondo rispetto per le scelte di tutti i miei colleghi, di chi ha deciso di suonare e di chi ha deciso di non farlo”, ha scritto Levante, che di una cosa è certa: “La musica, amici miei, è fatta anche di pause”.

MARCO MENGONI CANTA PINO DANIELE. IN RADIO ‘QUANDO’

Marco Mengoni canta Pino Daniele. Il cantautore è in rotazione radiofonica solo per questa settimana con “Quando”, il celebre brano dell’artista scomparso nel 2015. Mengoni è tra gli 11 artisti scelti da I love my radio per reinterpretare altrettanti brani della musica nostrana. I singoli sono solo alcuni dei 45 totali tra cui è possibile votare nel sondaggio lanciato dalle radio unite per scovare la miglior canzone italiana di sempre. Il voto è aperto fino al 31 luglio sul sito di I love my radio. Anche “L’essenziale” di Mengoni è tra gli 11 pezzi rifatti.

NUOVO SINGOLO PER FEDEZ DAL SAPORE ANNI 90

Il ritorno di Fedez sulle scene passa per un nuovo singolo. È su tutte le piattaforme da giovedì 11 giugno “Bimbi per strada (Children)”. La canzone, annunciata qualche giorno fa sui social dallo stesso rapper, vede il flow di Fedez muoversi sulla musica di “Children” di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli Anni 90. La traccia segue “Problemi con tutti (Giuda)”, il singolo apripista del nuovo percorso dell’artista milanese, fermo discograficamente a “Paranoia Airlines” uscito nel 2019.