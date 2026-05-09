Internazionali di tennis, Sinner vince in due set: primo passo verso la storia

ROMA – Esordio vincente per Jannik Sinner a questi Internazionali d’Italia, a Roma. L’azzurro, in completo nero, nei 32esimi ha regolato l’austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, in un’ora e 40 minuti, segnati anche da due interruzioni per interventi medici a causa di malori che hanno colpito degli spettatori.

Primo passo per il numero 1 al mondo di un cammino che ha come obiettivo un altro capitolo di storia: diventare il primo italiano a vincere il torneo capitolino 50 anni dopo Adriano Panatta. Trofeo che lo farebbe diventare anche il secondo giocatore di sempre – dopo Novak Djokovic – a vincere almeno una volta tutti i nove Masters 1000.

Ormai, una volta applauditi i colpi in partita, con il colore arancione a dominare le tribune del Centrale del Foro Italico tra cerchietti per i capelli con sopra le carote e striscioni d’affetto, il racconto di Sinner è un elenco di numeri da record. Uno curioso legato a questa ‘prima’ sfida a Roma con Ofner è che l’altoatesino non perde il match d’apertura di un torneo da Cincinnati 2023: gli Internazionali sono il 37esimo di fila.

Un’altra striscia vincente dell’azzurro dice 24 match vinti consecutivamente nel 2026 tra Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, e questa prima partita a Roma. Includendo però anche anche il trionfo a Parigi 2025 nell’ultimo Masters 1000 della scorsa stagione, i successi di fila nella categoria salgono a 29, terza serie di sempre al pari di Roger Federer. Davanti, per adesso, c’è Novak Djokovic, con due strisce da 30 e 31.

SINNER: “BUON INIZIO, TORNEO PER ME SPECIALE”

‘Romaaaa‘. L’urlo in realtà scritto sulla telecamera da Jannik Sinner dopo la vittoria nella partita d’esordio agli Internazionali d’Italia. “Sono molto contento di questo inizio, e poi questa città e questo torneo sono per me sempre speciali essendo italiano- ha detto l’azzurro a fine gara- Sapevo un po’ cosa aspettarmi contro Sebastian Ofner, che non sarebbe stata facile, ma sono stato solido nel mio gioco. E va bene così. Tatticamente l’avevamo preparata in un certo modo, ho cercato di farlo muovere e attaccare. E’ andata bene, nonostante non abbia servito benissimo”.

“Cerchiamo adesso di alzare il livello per la prossima partita” ha concluso Sinner. Appuntamento a lunedì.