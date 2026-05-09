Hantavirus, Stefani: “A Padova c’è un cittadino sudafricano in osservazione ma senza sintomi”

VENEZIA – È tenuto sotto stretta osservazione dal personale sanitario, in quarantena, a Padova, un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. Il soggetto era fra i passeggeri che a Johannesburg si sono imbarcati su un aereo, a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del decollo una donna, poi deceduta in conseguenza di un’infezione da hantavirus.

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“NELLE PROSSIME ORE FARÀ UN TEST DEL MINISTERO”

“Il cittadino straniero è collaborativo, non presenta alcun sintomo e gode di buona salute- riferisce il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che sta monitorando attentamente la situazione-. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato, né prolungato. Per questo è considerato soggetto a basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore a un test previsto dal Ministero della Salute– prosegue Stefani-. Sebbene tutti i fattori indichino un rischio molto ridotto, terrò personalmente informati i veneti sull’evoluzione del caso”.

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