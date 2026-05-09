MotoGp, Martin vince la Sprint davanti a Bagnaia

ROMA – Jorge Martin ha vinto la Sprint del GP di Francia, sul circuito di Le Mans. Lo spagnolo del team Aprilia Racing, ottavo in qualifica, è stato autore di una partenza a fionda che l’ha visto quarto alla prima curva e addirittura in testa alla terza, dopo una manovra con la quale ha superato tre piloti all’esterno (in frenata e ingresso di curva). Da quel momento in avanti il numero 89 ha avuto la gara in pugno, nonostante la rincorsa di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), secondo al traguardo, e Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), terzo.

Ma se in avvio Martin è stato protagonista in positivo, lo stesso non si può dire per Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) e Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Il primo è scivolato dalla seconda casella alla quinta piazza. L’altro, quarto in qualifica e capace di un buon passo nelle prove, è precipitato ancora più in basso. Mentre Bezzecchi, secondo dietro al compagno di squadra Martin, veniva infilato al secondo giro da Bagnaia, il numero 93 arretrava ulteriormente superato prima da Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e poi, al terzo passaggio, da Joan Mir (Honda HRC Castrol). Si ritrovava così settimo dopo aver siglato, nella Q1 della mattinata, il nuovo record del tracciato di Le Mans.

Acosta, quinto, ha superato Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) al quarto giro mettendosi dietro ai primi tre. Mentre Di Giannantonio, nella foga del recupero, è finito a terra. La situazione si è così stabilizzata fino alle battute finali, quando il pubblico ha assistito a un altro colpo di scena.

Marc Marquez, che inseguiva da vicino Quartararo e Mir (rispettivamente quinto e sesto), al penultimo giro è arrivato alla penultima curva con la moto visibilmente scomposta in frenata. Non è riuscito a controllarla ed infatti è stato sbalzato dalla sua Ducati, che ha iniziato a piroettare in aria perdendo pezzi, lo pneumatico posteriore fuori dal cerchio. Quando è rientrato ai box, il campione del mondo in carica zoppicava visibilmente.

Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), che aveva superato Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) poco prima, ha ereditato la settima posizione, mantenuta fino al traguardo. A punti anche Diogo Moreira (Pro Honda LCR), nono.

Domani la gara alle ore 14.

La classifica Piloti (prime posizioni): Marco Bezzecchi 108 punti; Jorge Martin 102; Pedro Acosta 72.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Aprilia 137

punti; Ducati 115; Ktm 85.