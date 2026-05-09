I due attivisti della Global Sumud Flotilla saranno liberati oggi

ROMA – Saif Abukeshek e Thiago de Avila saranno rilasciati oggi. I due attivisti della Global Sumud Flotilla prelevati in acque internazionali e trattenuti in carcere in Israele dallo scorso 30 aprile, potranno tornare a casa. “L’agenzia di intelligence israeliana Shabak ha informato il team legale di Adalah che gli attivisti e leader della Global Sumud Flotilla (GSF) Thiago Ávila e Saif Abukeshek saranno rilasciati dalla detenzione israeliana oggi, sabato 9 maggio 2026. Saranno consegnati alle autorità per l’immigrazione israeliane più tardi e tenuti in custodia in attesa della loro deportazione. Adalah sta monitorando attentamente gli sviluppi per assicurarsi che il rilascio dalla detenzione proceda, seguito dalla loro deportazione da Israele nei prossimi giorni”, così si legge nella nota diffusa dai legali dell’organizzazione.

Adalah ha sottolineato che “Ávila e Abukeshek sono stati detenuti illegalmente da Israele per oltre una settimana dopo essere stati presi in custodia israeliana, fin dalle prime ore di giovedì 30 aprile 2026, quando sono stati rapiti dalla marina israeliana. Durante la loro detenzione, sono stati tenuti in totale isolamento in condizioni punitive nonostante la natura puramente civile della loro missione. Entrambi gli attivisti sono in sciopero della fame da quel momento, che Abukeshek ha intensificato rifiutando l’acqua nella serata del 5 maggio. Gli attivisti sono stati rapiti da una nave battente bandiera italiana, collocandoli sotto la giurisdizione italiana. L’operazione è una chiara violazione del diritto internazionale. Il governo italiano ha già condannato la mossa di Israele come illegale”.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA: IL MONDO SI È MOBILITATO

La conferma della scarcerazione di Saif Abukeshek e Thiago de Avila è stata annunciata anche sui social della Global Sumud Flotilla: “Accogliamo con favore la notizia della liberazione di Saif Abukeshek e Thiago Ávila dalla prigionia illegale detenuta dal regime israeliano nei territori palestinesi occupati. Il mondo si è nuovamente mobilitato contro questa palese situazione di illegalità, esercitando pressioni pubbliche, politiche e diplomatiche per chiederne la liberazione. Continuiamo a mobilitarci per fare pressione affinché tutti i prigionieri palestinesi e politici vengano liberati. Chiediamo giustizia per i crimini israeliani e per i loro complici, ora!”.