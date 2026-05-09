sabato 9 Maggio 2026

Hantavirus, controlli su 4 italiani che erano sullo stesso volo di una delle vittime: attivata sorveglianza

Queste persone vivono in Calabria, Campania, Toscana, Veneto: hanno viaggiato su un aereo Klm su cui è salita brevemente una donna deceduta poi a Johannesburg per l'hantavitus

Data pubblicazione: 9-5-2026 ore 11:31Ultimo aggiornamento: 9-5-2026 ore 13:35

ROMA – A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius, il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali. Le valutazioni condivise a livello internazionale dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa.

GIUNTE 4 PERSONE IN ITALIA

In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela. La compagnia Oceanwide Expeditions, inoltre, ha aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave MV Hondius. Sulla nave, dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario ECDC, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza. Il Ministero della Salute, insieme alle altre Amministrazioni e autorità sanitarie coinvolte, continua a “garantire il pieno coordinamento e l’applicazione delle misure di sorveglianza previste”, si legge in una nota.

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